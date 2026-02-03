Ağrı'da 295 Taş Başarıyla Çıkarıldı - Son Dakika
Sağlık

Ağrı'da 295 Taş Başarıyla Çıkarıldı

03.02.2026 20:16
Ağrı'da, 21 kez taş cerrahisi geçiren hastanın böbreğinden 295 parça taş çıkarıldı.

Ağrı'da daha önce 21 kez taş cerrahisi geçirmiş olan hastanın böbreğindeki taşlar, 295 parça halinde başarıyla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle 21 kez taş cerrahisi geçiren 57 yaşındaki Abdurrahman B, rahatsızlanınca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım ve beraberindeki ekip, hastanın böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş tespit etti.

Dr. Tarım tarafından gerçekleştirilen operasyonla hastanın böbreğindeki taşlar 295 parça halinde başarıyla çıkarıldı.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Abdurrahman B. daha sonra taburcu edildi, böbreğinden çıkarılan taşlarla ise "Ağrı 04" yazıldı.

Açıklamada, Dr. Tarım ve ekibine teşekkür edildi.

Kaynak: AA

