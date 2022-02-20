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"Anadolu Masal Kahramanları"nın kardan heykelleri festivale renk katacak - Son Dakika

"Anadolu Masal Kahramanları"nın kardan heykelleri festivale renk katacak

20.02.2022 14:00

Ağrı'da, bu yıl ikincisi düzenlenecek kar festivali için kardan yapımına başlanan masal kahramanları heykelleri, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Ağrı'da, bu yıl ikincisi düzenlenecek kar festivali için kardan yapımına başlanan masal kahramanları heykelleri, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde valilik, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle 25-26 Şubat tarihinde "Ağrı 2. Kar Festivali"nin yapılması planlanıyor.

Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek ve teması "Anadolu Masal Kahramanları" olarak belirlenen festival öncesi kardan heykellerin yapılması için belediye ekiplerince iş makineleriyle alana kar taşındı.

Üniversitede görevli öğretim üyelerince oluşturulan heykeltıraş ekibi, masal kahramanları olarak bilinen Keloğlan, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve yöreye ait kaftan giymiş çoban heykellerini kardan yapmaya başladı.

Çalışmaları büyük oranda tamamlayan heykeltıraşlar, 5 bin 137 metre ile yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ile Doğubayazıt ilçesi Telçeker köyü yakınlarında olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi'ni de kardan yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği kardan heykeller, AA ekibince drone ile görüntülendi.

AİÇÜ Öğretim Üyesi Bilal Han, gazetecilere, geçen yıl ki konseptten farklı olarak bu yıl Ağrı Dağı ve masal kahramanları heykellerini konu edindiklerini söyledi.

Kardan heykelleri festivale yetiştirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Han, "Kardan heykellerin yapımı için buraya yaklaşık 35 kamyon kar kütlesi getirildi. Biz karları sularla bütünleştirip daha sonra kütle haline getiriyoruz ve yontma işlemini yapıyoruz. Karları kesmek için elektrikli testere kullanıyoruz. İnşaat sektöründe kullanılan bütün aletleri kullanabiliyoruz. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Festival geçen yılda çok ilgi gördü bu yılda çok güzel olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak
Anadolu Masal Kahramanları nın kardan heykelleri festivale renk katacak

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Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor 'Anadolu Masal Kahramanları'nın kardan heykelleri festivale renk katacak "Anadolu Masal Kahramanları"nın kardan heykelleri festivale renk katacak Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

Ağrı Dağı, Festival, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu Masal Kahramanları'nın kardan heykelleri festivale renk katacak - Son Dakika


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