Son Dakika Haberleri: Ağrı Gençlik Merkezinde Kan Bağışı Kampanyası

Ağrı Gençlik Merkezinde Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri 21 Şubat 2019 tarihinde Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunacak.

Ağrı Gençlik Merkezinde Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir yaptığı açıklamada Türkiye genelinde "Biz bitti demeden bitmez" sloganı ile düzenlenen kan bağışına destek vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Türk Kızılayı'nın hastalar için her gün 9 bin ünite kan bağışı alması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik merkezleri üzerinden yürüttüğü "Biz bitti demeden bitmez" kan bağışı kampanyasına Ağrı Gençlik Merkezi olarak kan bağışı kampanyasına destek vereceğiz.

21 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00'da başlayacak olan bu anlamlı faaliyete tüm Ağrı halkımızı davet ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:50 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Ağrı, Güncel
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