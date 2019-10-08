Son Dakika Haberleri: Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans
Son Dakika Güncel Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans

Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans

57 dakika önce

Ağrı'da İl Müftülüğünce "2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı Müftülüğünden 'Cami ve Hayat' konulu konferans, System.String[]

Ağrı'da İl Müftülüğünce "2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.


Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Cami ve Hayat" konulu konferans, okunan istiklal marşı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Açılış konuşmasını Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu konferansa katılanlara önemli bilgiler aktardı.


Açılış konuşmasının ardından, Ağrı'ya konferans vermek üzere gelen Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, "Cami ve Hayat" konulu konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.


Konuşmalarında birçok önemli konuya değinen Müftü Çakı, din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak aidiyet ve sorumluluklarının bilincinde, her yerde ve her zaman dini hizmetle vizyon ve misyonunun neler olduğu anlattı.


Yoğun katılımla gerçekleşen konferansın ardından Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı'ya konuşmacı olarak programa katılmasından dolayı İl Müftüsü Topçu tarafından teşekkür mahiyetinde plaket takdim edildi.


İl Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferans "Cami ve Hayat" temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren lise ve ortaokul öğrencileri, Müftü Tandoğan Topçu ve Müftü Veysel Çakı tarafından ödüllendirildi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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