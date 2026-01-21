Ağrı Valisi Gürbulak Sınır Kapısı\'nda İnceleme Yaptı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bozkurt, Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

Sınır kapısındaki araç ve yaya giriş-çıkış noktalarında yürütülen işlemleri inceleyen Bozkurt, çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Vali Bozkurt, kapıda görevli jandarma ve gümrük muhafaza personeliyle de bir araya geldi.