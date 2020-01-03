Ağrılı kızlar kaymakamlık desteğinde sanat ile tanışıyor - Son Dakika

Ağrılı kız öğrenciler, açılan sanat merkezinde müzik, resim ve el sanatları eğitimi alarak hem sosyalleşiyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Eleşkirt ilçesinde, kaymakamlık tarafından açılan Aile Destek ve Sanat Merkezinde 80 kız çocuğu eğitim alıyor. Gençlerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi, zararlı ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla açılan merkeze ilgi gösteren kız öğrenciler, resim, müzik ve el sanatları öğreniyor.

İlk ve ortaokul ile lise çağındaki kız öğrenciler okul saatleri dışında bu merkeze gelerek bir yandan sanat öğrenirken bir yandan da sosyal aktivitede bulunuyor.

Sanat Merkezi Müdürü Uğur Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin bir yıldır Eleşkirt'teki öğrencilere hizmet verdiğini söyledi.

Özellikle kız öğrencilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten Ordu, "Bu merkezde müzik, görsel sanatlar ve el sanatları eğitimleri ücretsiz olarak verilmekte. Müzik alanında eğitim alan öğrenciler belki de daha önce hiç görmedikleri, sadece adını duydukları enstrümanları burada öğrenebilme şansına sahip. El sanatları ve görsel sanatlar alanında ise öğrenciler el becerilerini geliştirmekte." dedi.

Merkezin kız öğrenciler için sosyal etkinlik imkanı da sunduğunu aktaran Ordu, "Bu merkezde verilen eğitimler birden fazla fayda sağlıyor. Öğrencilerimiz madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın yanı sıra kendine güveni olan ve kültürümüze sahip çıkan bireyler olarak yetişiyor, hem de müzik ve resim alanında gelecek planlayarak akademik olarak başarının peşinden koşuyor." diye konuştu.

"Kızlar için sanat merkezinin açılması çok güzel oldu"

Öğrencilerden Zeynep Aslan, verilen eğitimlerle hayatının renklendiğini ve eğitimlerin kendisine çok şey kattığını aktararak, şunları söyledi:

"Doğu'da yaşadığımız için kızlar burada biraz geri planda kalıyor, bu tür aktivitelere daha çok erkekler katılıyor. Kızlar, özellikle müzik eğitimi almak isteyenler için sanat merkezinin açılması çok güzel oldu. Udu hiç duymamıştım, buraya geldiğimde öğrendim ve eğitimini almaktan gurur duyuyorum."

Öğrencilerden Sedanur Püsküllü, "Buraya müzik eğitimi almaya geliyoruz. Öğretmenlerimizden çok şeyler öğreniyoruz, çok güzel bir ortamımız var. Evimizde boş vakit geçirmektense bu güzel ortamda, müzik ve el sanatlarını öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

Gitar öğrencilerinden Gülay Murat, "Güzel bir ortamda, okulun ders saatleri dışında gitar eğitimi alıyorum. Hem müzik öğreniyorum hem de eğlenceli vakit geçiriyorum." diye konuştu.

Filografi eğitmeni Fatma Koca ise "Buradaki çalışmalar tamamen çocukların zevkine kalmış durumda, istedikleri renkleri yapabiliyorlar. Sanat merkezimiz bize istediğimiz imkanları da sunuyor. İlçemiz adına bu sanat merkezi çok önemli yere sahip." ifadesini kullandı.