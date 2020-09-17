Ağustos ayında sporda en çok konuşulanlar belli oldu - Son Dakika

Ağustos ayında sporda en çok konuşulanlar belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ağustos ayı raporunu açıkladı.

Ağustos ayında sporda en çok konuşulanlar belli oldu, System.String[]
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ağustos ayı raporunu açıkladı. Ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. Rapora göre Ağustos ayında futbol kulüpleri arasında en çok Fenerbahçe konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu.

2020 - 2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos itibarıyla başladı. 62 gün boyunca devam ederek, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer dönemi için takımlar kolları sıvadı. Kulüpler kadro planlamalarını tam anlamıyla gerçekleştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını dört gözle bekledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonunda en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş ve 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

Limitlerin açıklamasından 2 gün sonra, "Sevgi Limit Tanımaz" sloganıyla aynı günde 4 transfer birden açıklayan Fenerbahçe 67 bin 144 haber ile medyada en çok konuşulan takım olmayı başardı. MTM'nin aynı raporuna göre, Sarı-Lacivertli takımı sırasıyla 53 bin 289 haber ile Beşiktaş ve 53 bin 156 haber ile Galatasaray takip etti.

EN FAZLA KONUŞULAN FUTBOLCU

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Sivas spor'da gösterdiği performans ile büyük takımların gözdesi haline gelen başarılı futbolcu, 6 bin 685 haber ile Ağustos ayının en fazla konuşulan futbolcusu oldu. Eski takımı olan Galatasaray'a geri dönen Arda Turan 6 bin 427 haberde yer alarak ikinci, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği eski yıldızı Gökhan Gönül ise 6 bin 45 haberde adından söz ettirerek listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Ersun Yanal'ın ardından uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına eski futbolcusu Erol Bulut'u getirdi. Ay boyunca toplam 11 bin 335 haberde yer alan  Erol Bulut, Ağustos ayının en fazla konuşulan teknik direktörü olarak aylardır bu unvanı kimseye bırakmayan Fatih Terim'i geçti. Fatih Terim 7 bin 258 haber ile listede üçüncü sıraya düşerken, ikinci basamakta 10 bin 953 haber ile Sergen Yalçın yer aldı.

Yeni sezonda kuvvetli bir takım oluşturmayı hedefleyen Ali Koç, geride bıraktığımız Ağustos ayında 6 bin 304 haberde yer alarak spor basınında en fazla konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 6 bin 113 haberde kendinden söz ettirerek listenin ikinci sırasında yerini aldı. Aylardır en fazla konuşulan hakem olmayı sürdüren Cüneyt Çakır, Ağustos ayında da istikrarını devam ettirdi. Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre, ay boyunca 874 habere konu olan Cüneyt Çakır geride kalan ayın en fazla konuşulan hakemi oldu. Kendisini ikinci sırada 446 haber ile Ali Palabıyık, üçüncü sırada ise 402 haber ile Halil Umut Meler izledi.


- İstanbul

Medya Takip Merkezi, Fenerbahçe, Futbolcu, Ağustos, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ağustos ayında sporda en çok konuşulanlar belli oldu - Son Dakika Spor

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