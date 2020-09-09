Ağustos ayının gündeminde kutlamalar vardı - Son Dakika

Ağustos ayının gündeminde kutlamalar vardı

MTM tarafından hazırlanan raporda, Ağustos ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi.

Ağustos ayının gündeminde kutlamalar vardı, System.String[]

MTM tarafından hazırlanan raporda, Ağustos ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz ay en çok, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi kutlamaları konuşuldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan siyasi ve toplumsal olayları araştırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl kutlamaları ay boyunca medyada en çok yer alan konu olurken, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılına özel kutlama da medyada bolca yer aldı. Yeni açılan Ahlat Külliyesi de Ağustos ayının diğer gündem başlıklarıydı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına getirilen kısıtlamalar gündemdeydi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde ülke genelinde yapılacak etkinlikler yasaklandı. Genelgede, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98'inci yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesine" karar verildiği belirtildi. Gerekçe olarak da koronavirüs salgını gösterildi. Yayınlanan genelge sonrası getirilen kısıtlamalara muhalefetten tepkiler gelirken, sosyal medyada da tepkiler oldu.

Karara ilişkin sosyal medyada dile getirilen tepkiler üzerine açıklama yapan bakanlık, bunun yasak değil tedbir olduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Benzer uygulamalar 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır" denildi. Getirilen kısıtlamalarla birlikte tartışmalara yol açan 30 Ağustos Zafer Bayramı ay boyunca 92 bin 640 haberde kutlandı.

Malazgirt Zaferi kutlandı

Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı, Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümünü etkinliklerle kutladı. Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde düzenlenen tören öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, zaferin 949'uncu yılına özel gösteri gerçekleştirdi. Etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılım sağladı. Kutlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Platformda, "1071 Malazgirt, Kutsal Miras 1071, Kutlu Yürüyüş 2071" yazısı ile tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı. Jandarma Mehteran Birliği konser verdi. Törene 2071 vizyonuna gönderme yapılarak 2071 davetli katıldı. Sandalyelerin sosyal mesafe kuralı gereği 1.5 metre aralıklarla konulduğu alanda sık sık maske ve mesafe uyarısı yapıldı. Malazgirt Zaferi kutlamaları, ay boyunca 15 bin 570 haberde yer aldı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 1071 metrekare alana inşa edilen Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi toplamda ise 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Alan, tefrişat alanları ile birlikte toplam 10 bin metrekareyi, çevre ihatası ile birlikte de 30 bin metrekareyi buluyor. 16 Türk devletini temsilen bir müze, iki çalışma ofisi ve iki konaklama merkezi de bulunan Ahlat Külliyesi ay boyunca 2 bin 357 haberde yer aldı. - İSTANBUL

Medya Takip Merkezi, Malazgirt, Ağustos, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağustos ayının gündeminde kutlamalar vardı - Son Dakika


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