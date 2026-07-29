Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Berna Laçin’den ironik paylaşım - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Berna Laçin’den ironik paylaşım

Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Berna Laçin’den ironik paylaşım
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap soruşturmasında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrılan oyuncu Berna Laçin, adının haberlerde yer almasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Laçin'in "Kambersiz düğün olmaz" ifadelerini kullandığı ironik paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Berna Laçin, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı ironik paylaşımla gündem oldu.

BİLGİSİNE BAŞVURULACAK İSİMLER ARASINDA 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap soruşturması kapsamında, aralarında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de bulunduğu bazı oyuncular bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu isimlerin bilgisine başvurulacağı belirtilirken, adliyeye davet edilen oyuncuların ifade tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"KAMBERSİZ DÜĞÜN OLMAZ" PAYLAŞIMI 

Adının soruşturma haberlerinde yer almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berna Laçin, gelişmeyi ironik bir dille değerlendirdi.

Laçin paylaşımında, "Hah ben de beni ifadeye niye çağırmadılar diyordum, kambersiz düğün olmaz." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Daha önce de oyuncu Elçin Sangu ve Gülben Ergen, şarkıcı Hayko Cepkin ile gazeteci Uğur Dündar ifadeye çağrılmıştı. 

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Son Dakika Ahbap Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Berna Laçin’den ironik paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Berna Laçin’den ironik paylaşım - Son Dakika
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