Son Dakika Haberleri: Ahilik Geleneği El Sanatı: Telkari

Ahilik Geleneği El Sanatı: Telkari

1 saat önce

Süryani ustaların bir Ahilik geleneği olan, usta-çırak öğretisi ile günümüze taşınan, altın ve gümüş tellerden örülerek oluşturulan motifli el sanatı telkari, yetenekli ustaların ellerinde şekilleniyor.

Süryani ustaların bir Ahilik geleneği olan, usta-çırak öğretisi ile günümüze taşınan, altın ve gümüş tellerden örülerek oluşturulan motifli el sanatı telkari, yetenekli ustaların ellerinde şekilleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:10 Kaynak: Youtube

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