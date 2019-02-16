Ahilik Geleneği El Sanatı: Telkari
1 saat önce
Süryani ustaların bir Ahilik geleneği olan, usta-çırak öğretisi ile günümüze taşınan, altın ve gümüş tellerden örülerek oluşturulan motifli el sanatı telkari, yetenekli ustaların ellerinde şekilleniyor.
Süryani ustaların bir Ahilik geleneği olan, usta-çırak öğretisi ile günümüze taşınan, altın ve gümüş tellerden örülerek oluşturulan motifli el sanatı telkari, yetenekli ustaların ellerinde şekilleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:10 Kaynak: Youtube
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