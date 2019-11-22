Son Dakika Haberleri: Ahmed Kutucu, Schalke'de ilk 11 çıkacak!
Son Dakika Spor Ahmed Kutucu, Schalke'de ilk 11 çıkacak! - Son Dakika Spor

Ahmed Kutucu, Schalke'de ilk 11 çıkacak!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Schalke 04'ün Werder Bremen ile oynayacağı maç öncesined Ahmed Kutucu heyecanı yaşanıyor.

Ahmed Kutucu, Schalke'de ilk 11 çıkacak!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Schalke 04'ün Werder Bremen ile oynayacağı maç öncesined Ahmed Kutucu heyecanı yaşanıyor.


Bild'in haberine göre Schalke Teknik Direktörü David Wagner, forvet hattı için tercihini belirledi.


BU SEZON İLK KEZ...


Almanların haberine göre Wagner, Ahmed Kutucu'ya bu sezon ilk kez 11'de oynatmaya karar verdi.


19 yaşındaki futbolcu, Werder Bremen karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkacak...


Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalar yaptı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Werder Bremen, Schalke 04, Schalke, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Max Kruse saçlarını beyaza boyattı
FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmed Kutucu, Schalke'de ilk 11 çıkacak!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]