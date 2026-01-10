Ahmet Baş Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Ahmet Baş Yeniden Başkan Seçildi

10.01.2026 12:37
Tosya Şoförler Esnaf Odası genel kurulunda Ahmet Baş, tek listeyle yeniden başkan seçildi.

Tosya Şoförler Esnaf Odası başkanlığına yeniden Ahmet Baş getirildi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir gider raporları ile ilgili bilgi verildi.

Ahmet Baş, kongrede yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Baş, kullanılan tüm oyları alarak yeniden Tosya Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına seçildi.

Kongreye Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP İlçe Başkan Vekili Ata Alparslan, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yücel Gedik ile oda başkanları ve şoför esnafı katıldı.

Kaynak: AA

