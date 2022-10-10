Davutoğlu, katliamın olduğu dönem Başbakanlık görevini yürütüyordu. 7 Haziran 2015'teki seçimlerin ardından AKP tek başına iktidar olma şansını kaybetmişti. IŞİD'in 5 Haziran'da HDP'nin Diyarbakır mitinginde, 20 Temmuz'da Şanlıurfa Suruç'ta ve 10 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği saldırıların gölgesinde 1 Kasım seçimlerine gidildi. Davutoğlu, AKP'den ayrılıp kendi partisini kurunca o döneme ilişkin "2015 Haziran-Kasım'ı arasında olanları açıklasam kimsenin birbirinin yüzüne bakacak hali kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

10 Ekim katliamının yaşandığı dönemde Başbakanlık koltuğunda oturan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla katliamda hayatını kaybedenleri andı. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı - Son Dakika

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