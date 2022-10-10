Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı

10.10.2022 13:49
Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı

Dönemin Başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ekim 2015 katliamında yaşamını yitirenleri, “Birliğimize, beraberliğimize kast edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak” mesajıyla andı.

Dönemin Başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ekim 2015 katliamında yaşamını yitirenleri, "Birliğimize, beraberliğimize kast edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak" mesajıyla andı.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 103 can, katliamın yedinci yıl dönümünde anılıyor.

10 Ekim katliamının yaşandığı dönemde Başbakanlık koltuğunda oturan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla katliamda hayatını kaybedenleri andı. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ankara Garı katliamının yıl dönümünde DEAŞ'ın hain terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, beraberliğimize kast edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak!"

"OLANLARI AÇIKLASAM KİMSENİN BİRBİRİNİN YÜZÜNE BAKACAK HALİ KALMAZ"

Davutoğlu, katliamın olduğu dönem Başbakanlık görevini yürütüyordu. 7 Haziran 2015'teki seçimlerin ardından AKP tek başına iktidar olma şansını kaybetmişti. IŞİD'in 5 Haziran'da HDP'nin Diyarbakır mitinginde, 20 Temmuz'da Şanlıurfa Suruç'ta ve 10 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği saldırıların gölgesinde 1 Kasım seçimlerine gidildi. Davutoğlu, AKP'den ayrılıp kendi partisini kurunca o döneme ilişkin "2015 Haziran-Kasım'ı arasında olanları açıklasam kimsenin birbirinin yüzüne bakacak hali kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum Davutoğlu, Başörtüsü Konusunu Konuşmak İçin Erdoğan'dan Randevu İstedi: 'Başörtüsünü Siyasi Bir Gol Fırsatı Olarak Görmeyin' Davutoğlu, Başörtüsü Konusunu Konuşmak İçin Erdoğan'dan Randevu İstedi: 'Başörtüsünü Siyasi Bir Gol Fırsatı Olarak Görmeyin'
Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:41:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement