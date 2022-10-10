Ahmet Davutoğlu, '10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenleri Andı

Dönemin Başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ekim 2015 katliamında yaşamını yitirenleri, "Birliğimize, beraberliğimize kast edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak" mesajıyla andı.
IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 103 can, katliamın yedinci yıl dönümünde anılıyor.
10 Ekim katliamının yaşandığı dönemde Başbakanlık koltuğunda oturan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla katliamda hayatını kaybedenleri andı. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Ankara Garı katliamının yıl dönümünde DEAŞ'ın hain terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, beraberliğimize kast edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak!"
"OLANLARI AÇIKLASAM KİMSENİN BİRBİRİNİN YÜZÜNE BAKACAK HALİ KALMAZ"
Davutoğlu, katliamın olduğu dönem Başbakanlık görevini yürütüyordu. 7 Haziran 2015'teki seçimlerin ardından AKP tek başına iktidar olma şansını kaybetmişti. IŞİD'in 5 Haziran'da HDP'nin Diyarbakır mitinginde, 20 Temmuz'da Şanlıurfa Suruç'ta ve 10 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği saldırıların gölgesinde 1 Kasım seçimlerine gidildi. Davutoğlu, AKP'den ayrılıp kendi partisini kurunca o döneme ilişkin "2015 Haziran-Kasım'ı arasında olanları açıklasam kimsenin birbirinin yüzüne bakacak hali kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.
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