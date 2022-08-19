İdlib'de engelli çocuklar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle geleceğe adım atıyor (1) - Son Dakika
Üye Girişi

İdlib'de engelli çocuklar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle geleceğe adım atıyor (1)

19.08.2022 13:04

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçleri ve destekçilerinin saldırılarıyla ampute kalan çocuklar, gönüllü öğretmenlerin açtığı merkezde özel eğitim alıyor.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim güçleri ve destekçilerinin saldırılarıyla ampute kalan çocuklar, gönüllü öğretmenlerin açtığı merkezde özel eğitim alıyor.

Aralarında yetim ve kimsesiz çocukların da olduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen iç savaş mağduru çocuklar için 13 İdlibli öğretmen "İlk Adım" isminde bir eğitim merkezi açtı.

Eğitim merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, İngilizce, Arapça, matematik ve din dersleri veriliyor, özel ihtiyaç sahibi çocuklara özel aktiviteler düzenleniyor.

Saldırılar nedeniyle engelli kalan çocuklar, merkezde aldıkları özel eğitimle rehabilite edilerek topluma kazandırılmak isteniyor.

Eğitim merkezinin sorumlusu Merva Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin ampute, özel ihtiyaç sahibi, saralı ve felçli olan çocuklar için kurulduğunu söyledi.

Çocuklarını okula göndermek isteyen ailelerle tek tek konuşup proje hakkında bilgilendirme yaptığını belirten Avad, "Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Çocukların acısını hissedip paylaşmak istiyoruz. Onların sesini herkese duyurmak için buradayız." dedi.

Burada 35 engelli ve 13 kimsesiz çocuk olmak üzere toplam 48 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Avad, "Çocuklara eğitim verip rehabilitasyon ve topluma entegrasyonlarını sağlayıp sağlıklı bir nesil kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avad, "Eğitim merkezine gelmek isteyen çok sayıda engelli çocuk var ama imkan yok. Benim tek hayalim tüm ampute çocuklara ulaşmak ve onların eğitim korkusunu yenmelerinde yardımcı olarak topluma doktor, mühendis gibi faydalı bir nesil yetiştirmek " şeklinde konuştu.

Çocukların eğitim merkezinde bir dizi eğitimden geçtiğini aktaran Avad, programlarında Türkçe, İngilizce, Arapça konuşma, matematik ve din dersinin yanı sıra fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon uygulamaları bulunduğunu vurguladı.

Avad, herkesin engelli çocuklara eğitim verme fikrini manevi olarak desteklediğinin ancak kimsenin maddi destekte bulunmadığının altını çizerek okulun kapanması halinde öğrencilerin psikolojik olarak yıkılacağına dikkati çekti.

Esed rejim güçlerine Hama'nın Keferhud bölgesine yoğun saldırıları sonucu ailesiyle göç etmek zorunda kalan 9 yaşındaki Muhammed Medluş da "Göç ettikten sonra İdlib'deki evlere Rus savaş uçağının saldırısı sonucu bacağımı kaybettim. Allah benden bacağımın birisini aldı. Şimdi tek isteğim her gün bu okula gelmek. Okula gelmediğim günlerde çalışıp babama yardım ediyorum." dedi.

Okula gitmek için babasının motosikletine yakıt alacak parası bile olmadığını söyleyen Medluş, sosyal medya üzerinden "İlk Adım"la tanışıp kayıt olduğunu, merkezdeki herkesin kendisi gibi engelli olduğunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini anlattı.

Esed rejim saldırısında bir bacağını kaybeden 10 yaşındaki Sevsan Acem ise anne babası ile televizyon izlediği sırada Rus savaş uçağının evlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu bacağını kaybettiğini söyledi.

Bacağına her baktığında çok üzüldüğünü dile getiren Acem, "Beni okula babam getirip götürüyor. Okulda Türkçe, İngilizce, Arapça ve matematik öğrenerek, türlü türlü aktiviteler yapıyoruz. Okulumu çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Büyünce öğretmen olup çocukları eğitmek istiyorum." diye konuştu.

14 yaşındaki Muhammed el Assad da kardeşi ve kuzeni ile bakkaldan yiyecek aldığı sırada Rus savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda kuzeninin öldüğünü, kardeşinin şarapnel parçası ile yaralandığını ve kendisinin ise bacağını kaybettiğini anlatan el Assad, "İlk Adım eğitim merkezine kayıt oldum. Eğitimime devam ediyorum. Okuma yazma öğreniyorum. Burası çok güzel. İngilizce, Türkçe, Arapça, öğreniyorum, yüzme ve futbol gibi çok sayıda aktivite yapıyoruz." ifadesini kullandı.

El Assad, eğitimini tamamladıktan sonra doktor olmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Kaynak: AA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de engelli çocuklar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle geleceğe adım atıyor (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: İdlib'de engelli çocuklar gönüllü öğretmenlerin desteğiyle geleceğe adım atıyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement