Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Yaşam

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
07.02.2026 09:47
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da düzenlenen Erol Evgin konserini izleyerek kuliste sanatçıyla bir araya geldi; geceye Sezer'in kızı ve Özden Toker de katıldı.

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süre sonra yeniden bir konser etkinliğinde yer aldı. Sezer, Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin'in Ankara'daki konserini izledi, kuliste sanatçıyla bir araya geldi.

EROL EVGİN ANKARA'DA SAHNEYE ÇIKTI

Erol Evgin, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla hazırlanan "4 Kuşağın Sesi Erol Evgin" Türkiye turnesinin açılışını Ankara Congresium'da yaptı. Sanatçı, konserin açılışında "Türkiye turneme Ankara'dan başladığım için çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vuran eserlerini yaklaşık 3 bin kişilik koro eşliğinde seslendirdi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER SALONDAYDI

Konsere katılanlar arasında Ahmet Necdet Sezer'in kızıyla birlikte yer aldığı görüldü. Geceyi izleyen isimler arasında ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de bulundu.

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

DAHA ÖNCE DE FESTİVALDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ahmet Necdet Sezer, daha önce 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında düzenlenen, çellist Benedict Kloeckner'in konserinde de izleyiciler arasında yer almıştı.

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Yaşam

Son Dakika Yaşam Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

