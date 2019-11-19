Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, eski yöneticilerle buluştu
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, eski yöneticilerle buluştu - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi, eski yöneticilerle buluştu

7 saat önce

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.

Ahmet Nur Çebi, eski yöneticilerle buluştu, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.


Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Çebi ve eski yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06 
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