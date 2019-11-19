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Ahmet Nur Çebi, eski yöneticilerle buluştu
7 saat önce
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Çebi ve eski yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06
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