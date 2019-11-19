Ahmet Nur Çebi, eski yöneticilerle buluştu

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Çebi ve eski yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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