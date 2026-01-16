Ahmet Süha Bayır'dan Paralimpik Başarı

BURSA'da akondroplazi (cüce) hastası olan 1 metre 32 santimetre boyundaki 10'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Süha Bayır (17), yüzme antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı atletizmde, cirit atma branşında gösterdiği başarılı performansıyla Paralimpik Milli Takımı'na seçildi. Ahmet Süha Bayır, İstanbul'da temmuz ayında yapılan Para Atletizm Avrupa Gençlik Oyunları'nda, boyundan 1 metre uzun olan 2 metre 30 santim ciritle Avrupa 2'ncisi oldu.

Kentte arıtma fabrikasında işçi olarak çalışan Erol Bayır ile Fizik öğretmeni Dilek Bayır, 2006 yılında dünyaya gelen çift yumurta ikizi kızlarından 2 yıl sonra, 2008 yılında Ahmet Süha ismini verdikleri üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Akondroplazi hastalığı ile dünyaya gelen Ahmet Süha Bayır, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olma hedefiyle özel bir Sağlık Lisesi'nde lise eğitimine başladı. Eğitimine devam ederken, yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan Bayır, vücut tembelliği olduğu için bu sporu bırakmak zorunda kalınca, yüzme antrenörünün yönlendirmesiyle 1 yıl önce atletizme başladı.

6 aydır düzenli olarak antrenmanlarına devam ettiği cirit atma branşında gösterdiği başarılı performansıyla Paralimpik Milli Takımı'na seçilen 1 metre 32 santimetre boyundaki 10'uncu sınıf öğrencisi, İstanbul'da temmuz ayında yapılan Para Atletizm Avrupa Gençlik Oyunları'nda, boyundan 1 metre uzun olan 2 metre 30 santimlik ciridi, 15 metre 90 santim uzağa fırlatarak, 4 rakibi arasında Avrupa 2'ncisi oldu. Bu yıl içinde yapılması planlanan Grand Prix yarışlarında da milli takıma seçilmek için Adana'da 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak ön eleme seçmelerine hazırlanan Bayır'ın en büyük hedefi ise olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

'ÜLKEMİ VE BAYRAĞIMI HER YERDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Sporun yaşam kalitesini artırdığını ve hayata bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Ahmet Süha Bayır, Avrupa 2'nciliğine giden süreci ve yaşamındaki değişiklikleri şu sözlerle anlattı: "Bir sene yüzme sporu ilgilendim ve maalesef bırakmak zorunda kaldım. Ardından yüzme antrenörüm İlyas Aziz'in tavsiyesiyle atletizme geçtim. 6 aydır düzenli olarak atletizmde cirit atma branşında atıcılık yapıyorum. Spor elbette hayatıma olumlu etkiler getirdi. Okulda popülerliğim arttı. Derslerimin yanında spor ek bir avantaj sağladı. Milli takıma seçildim. Temmuz ayında İstanbul'da yapılan Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda benim gibi engelli olan 4 rakibimin arasında 2'nci oldum. Benim için çok güzel bir duyguydu. Ülkemi ve bayrağımı her yerde temsil etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum."

'ENGELİMİN OLDUĞUNU DAHİ UNUTUYORUM'

Engeliyle küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle barıştığını ve sporda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Bayır, olimpiyatlarda yarışmak için milli takım seçmelerine hazırlandığını hatırlattı. Haftada 6 gün, her gün 2,5 saat antrenman yaptığını söyleyen Bayır, "Grand Prix yarışlarında da milli takıma seçilmek için Adana'da 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak ön eleme seçmelerine hazırlanıyorum. Antrenörümle birlikte antrenman yapıyoruz. Yani o yanımda olduğu sürece zaten her atışımın çok güzel olacağına inanıyorum. Ben engelimle, çok küçük yaşımda ailem sayesinde barıştım. Bu zamana kadar engelim yüzünden zorbalık görmedim, aksine engellimin olduğunu dahi unutuyorum. Çünkü herkes tarafından sevilip, sayılıyorum. Engelimin dezavantajlarından ziyade avantajlarını görüyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

'KISA ZAMANDA GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

Cirit atma branşında daha önce de sporcularla çalıştığını ifade eden antrenör Seda Erbay ise Ahmet Süha Bayır ile tanıştığında, enerjisi ve spora olan isteğinin dikkatini çektiğini belirterek, "Biz beraber antrenman yapmaya başladık. Daha sonrasında Para Atletizm Avrupa Gençlik Oyunları'nda birlikte yarış performansı sergiledik. Orada Avrupa 2'nciliği alarak çok kısa zamanda güzel bir başarı elde ettik. Ahmet çok hiperaktif bir sporcu ve yerinde duramıyor asla. Çok eğlenceli antrenman yapıyoruz ve birlikteyken güzel eğleniyoruz. İnşallah devam eder bu şekilde. Benim kendisine sevgim çok fazla, onun da bana sevgi ve saygısının olduğuna eminim. Önemli olan bizim onunla bir bağ kurabilmemiz, çünkü özel sporcular bunlar. Onların istediklerini anlayabilmemiz ve ona göre bir çalışma planı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Erbay, "Şimdi önümüzde bu ayın sonunda Adana'da önemli bir yarışmamız var ve onun devamında nisan ayında bir milli takım seçmemiz var. Hedefimiz Grand Prix'lerde oy toplamak. O istediğimiz puanlara eriştikten sonra da hedefimiz olimpiyatta ülkemizi temsil etmek" dedi.