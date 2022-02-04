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Ahşap ev alevlere teslim! 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Ahşap ev alevlere teslim! 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

04.02.2022 15:26

Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki Yaman ve 4 yaşındaki Eymen Alantepe kardeşler hayatını kaybetti.

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan ahşap evde, 2 kardeşin cansız bedeni buldu

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen Alantepe kardeşlerin cesediyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahşap ev alevlere teslim! 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahşap ev alevlere teslim! 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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