Aidat düzenlemesi yasalaştı: "Fiyatlarda düşüş beklemiyoruz"

"AİDATLARDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Uluslararası Tesis Yönetim Derneği Başkanı Burhan Şen, yeni düzenlemeyle birlikte aidat fiyatlarında ciddi bir düşüş beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Şen, "Aidatları yüzde 15 düşüremezsiniz" diyerek mevcut maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekti.

"DENETİM DÜZENLEMESİ BEKLİYORUZ"

Yeni sistemin sektör açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Şen, buna rağmen düzenlemeyi yeterli bulmadığını söyledi. Yakın dönemde özellikle denetim mekanizmalarına ilişkin yeni adımlar beklediklerini ifade eden Şen, "Yöneticiler artık her an denetlenebileceğini düşünecek" dedi.