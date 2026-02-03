AİHM: Navalnıy Yasa Dışı Tutuklandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 2021'de tutuklanmasından 2024'te ölümüne kadar yasa dışı şekilde cezaevinde tutulduğuna karar verdi.

AİHM, Navalnıy'ın 2021'de tutuklanmasına ilişkin mahkemeye yapılan başvuru hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, Navalnıy'ın 17 Ocak-2 Şubat 2021 arası ve bu tarihten itibaren yasa dışı şekilde tutuklu kaldığına ve insanlık dışı muamele gördüğüne hükmetti.

"Rus makamlarının Navalnıy'ın sağlığı ve hayatı için riskleri değerlendirmekte yetersiz kaldığını" ifade eden mahkeme, tüm bu gerekçeler nedeniyle Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkına ilişkin 2. maddesini, özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin 5. maddesinin 1. fıkrasını ve işkence yasağına ilişkin 3. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, Rusya'nın AİHS'in bireysel başvurulara ilişkin 34. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, Rusya'nın manevi tazminat gerekçesiyle Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'ya 26 bin avro ödemesine hükmetti.

Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.