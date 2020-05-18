Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık." - ANKARA
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18.05.2020 16:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz... - Son Dakika