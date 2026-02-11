Aile Katliamı: Cinayetler ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile Katliamı: Cinayetler ve İntihar

Aile Katliamı: Cinayetler ve İntihar
11.02.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Cengiz, ailesinden 3 kişiyi öldürüp intihar etti, cenazeleri Gebze'de toprağa verildi.

ANKARA'da ailesinden 3 kişiyi öldürüp intihar eden Recep Cengiz (35) ile annesi Azize Cengiz (57), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 2 Şubat'ta 11 günlüğüne izne çıkan Recep Cengiz, 9 Şubat'ta akşam eski eşinin evine gidip, önce kızı Azra Cengiz'i (8), sonra da annesi Azize Cengiz'i Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinden aldı. Recep Cengiz, 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araçta annesi ve kızını tabanca ile vurarak öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini bagaja koyup, üzerlerini battaniye ile örttü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Recep Cengiz, daha sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in (28) evine gitti. Eşinin kapıyı açmayacağını düşünüp, başına kask takarak kendisine kurye görünümü veren Cengiz, kapıyı açan Beyzanur Uçan Cengiz'i de tabanca ile öldürüp, intihar etti. O sırada Beyzanur Uçan Cengiz'in ilk evliliğinden olan 2 çocuğunun da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi. Morga kaldırılan cenazeler ailelerine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Azize ve Recep Cengiz'in cenazeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi. Anne ile oğlunun cenazeleri, öğle vakti Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Katliamı: Cinayetler ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:02:02. #7.11#
SON DAKİKA: Aile Katliamı: Cinayetler ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.