Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze sakinlerine bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Bakan Yanık, Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin karşıladığı Yanık, ziyarette Darülaceze'de kalan sakinlerle görüştü, bayramlaştı ve hediye verdi.

Yanık yaptığı açıklamada, gönüllülere yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti. Herkesin bayramını tebrik eden Yanık, "Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. Güzel bayramlarda tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin." dedi.

Salgın nedeniyle geçen bayramda çok da dışarı çıkma imkanının olmadığını dile getiren Yanık, salgının alışkanlıkları yeniden gözden geçirmeyi gerekli kıldığını, bayramda bir araya gelmenin, el öpmenin, harçlık almanın, harçlık vermenin, kolonya, şeker ikram etmenin, çocukların başını okşamanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırlattığını belirtti.

Bu bayramda her ne kadar o el öpme, kucaklaşma, sarılma imkanı söz konusu olmasa da en azından yüz yüze bir araya gelindiğini anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Buna da şükürler olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde artık maskelerden ve salgın sürecinden tümüyle kurtulmuş ve normal günlük hayatımıza dönmüş olacağız. Ama bu süre içerisinde yani bunu yetkili organlar Sağlık Bakanlığımız, Bakanımız ilan edene kadar sizlerden özellikle burada kalan misafirlerimizden maske, mesafe ve hijyen kuralını eksiksiz, sanki salgın devam ediyormuş gibi sürdürmenizi hassaten rica ediyorum. Çünkü sizlerin sağlığı, sizlerin sıhhati bizim için çok çok önemli. Sizleri korumamız gerekiyor. O anlamda hassasiyetlere lütfen devam edelim."

"Darülaceze bir insanlık manifestosudur"

Darülaceze'nin öneminden bahseden Bakan Yanık, "Savaşlarda insanlar ölürken, dünyada insanlar çeşitli sebeplerle birbirlerini insan saymazken burada, bu coğrafyada bu inancın, kültürün içerisinde kilisenin, caminin yan yana yapıldığı, bütün Osmanlı tebaasının aynı eşitlikte, aynı merhametle, şefkatle, sorumlulukla kabul edildiği ve korunduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Darülaceze bu anlamda sadece İstanbul'da, sadece Osmanlı coğrafyasında değil, bütün bir dünyada ortaya konmuş bir insanlık manifestosudur" diye konuştu.

"Sosyal hizmet şehri"

Darülaceze'yi çok büyük bir "sosyal hizmet şehri" olarak inşa etmek arzusunda olduklarını ifade eden Yanık, önemli ölçüde çalışmaları ilerlettiklerini, projenin bittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son derece kararlılıkla ve samimiyetle süreci takip ettiğini ve fikrini ortaya koyduğunu anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde temelini atmak ve Allah ömür nasip ederse bittiğini de görmek bizlere nasip olur. Hep beraber inşallah Darülaceze'mizin hizmetlerini daha güzel, daha geniş kitlelere ulaşır bir biçimde oralarda vermeyi nasip eder. Bunların her birisini bizim için bir sorumluluk olduğu kadar, bir sevap kapısı olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek, bizim ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza, büyüklerimize karşı bir borcumuz. Bu borcu ne kadar iyi yerine getirebilirsek kendimizi o kadar başarılı sayarız. Ama öbür taraftan bu hizmetleri geliştirmek, bu hizmetleri çoğaltmak, bu hizmetleri büyütmek ve geleceğe daha iyi bir biçimde taşımakla da yükümlüyüz. Bunu da hep beraber yapacağız."