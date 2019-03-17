Ailelere 'sanal tehlike' uyarısı

Doç. Dr. Eraslan, "Çocuklarımızın kriminal saat dilimi olan 02.00-05.00 arasında ne yaptığını izlememiz gerekiyor.

Doç. Dr. Eraslan, "Çocuklarımızın kriminal saat dilimi olan 02.00-05.00 arasında ne yaptığını izlememiz gerekiyor. Kötü niyetli kişiler, aynı yaştaymış gibi yaparak çocuğumuzu kandırıyor." dedi.

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