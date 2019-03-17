Son Dakika Haberleri: Ailelere 'sanal tehlike' uyarısı

Ailelere 'sanal tehlike' uyarısı

1 saat önce

Doç. Dr. Eraslan, "Çocuklarımızın kriminal saat dilimi olan 02.00-05.00 arasında ne yaptığını izlememiz gerekiyor.

Ailelere 'sanal tehlike' uyarısı, System.String[]
Doç. Dr. Eraslan, "Çocuklarımızın kriminal saat dilimi olan 02.00-05.00 arasında ne yaptığını izlememiz gerekiyor. Kötü niyetli kişiler, aynı yaştaymış gibi yaparak çocuğumuzu kandırıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:00 

Ekonomi
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