Ailelere 'sanal tehlike' uyarısı
1 saat önce
Doç. Dr. Eraslan, "Çocuklarımızın kriminal saat dilimi olan 02.00-05.00 arasında ne yaptığını izlememiz gerekiyor.
Doç. Dr. Eraslan, "Çocuklarımızın kriminal saat dilimi olan 02.00-05.00 arasında ne yaptığını izlememiz gerekiyor. Kötü niyetli kişiler, aynı yaştaymış gibi yaparak çocuğumuzu kandırıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:00
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