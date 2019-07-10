Ailelerin sorunları ASDEP ile çözülüyor

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında vatandaşlarla sosyal yardım, rehberlik ve danışmanlık konularında görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında vatandaşlarla sosyal yardım, rehberlik ve danışmanlık konularında görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

İlçede ev ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, görüştükleri ailelerin durumunu tespit ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ilgili kurumları bilgilendiriyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkıntıları yerinde tespit etmek için ASDEP programı çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların mahallelerde devam ettiğini belirten Yetkin, "Bu konuda mahalle mahalle, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmak için görev yapıyoruz. Şemdinli küçük bir ilçe. Buradaki vatandaşlarımızın her konuda bize ulaşmasını istiyoruz. Maddi ve manevi olarak onların yanındayız." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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