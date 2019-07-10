Son Dakika Haberleri: Ailelerin sorunları ASDEP ile çözülüyor
Son Dakika Güncel Haber

Ailelerin sorunları ASDEP ile çözülüyor

20 dakika önce

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında vatandaşlarla sosyal yardım, rehberlik ve danışmanlık konularında görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Ailelerin sorunları ASDEP ile çözülüyor, System.String[]
Şemdinli, ASDEP, Güncel
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında vatandaşlarla sosyal yardım, rehberlik ve danışmanlık konularında görüşerek sorunlarını çözüme kavuşturuyor.
İlçede ev ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, görüştükleri ailelerin durumunu tespit ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ilgili kurumları bilgilendiriyor.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkıntıları yerinde tespit etmek için ASDEP programı çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çalışmaların mahallelerde devam ettiğini belirten Yetkin, "Bu konuda mahalle mahalle, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmak için görev yapıyoruz. Şemdinli küçük bir ilçe. Buradaki vatandaşlarımızın her konuda bize ulaşmasını istiyoruz. Maddi ve manevi olarak onların yanındayız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! 6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Nevşehir'de su baskını sonrasında yer altı şehri ortaya çıktı Metrobüsten inen kızı, arkasından sinsice yaklaşıp taciz eden adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ailelerin sorunları ASDEP ile çözülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]