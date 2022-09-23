AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, işitme engelliler için hizmette

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, işitme engellilerin kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını açıkladı. Bakan Yanık, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda işitme engellilere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde bilgiye erişim ihtiyacı olduğu her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.