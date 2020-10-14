Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı - Son Dakika

Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı

14.10.2020 00:11
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı, System.String[]

SİVAS'ta psikolojik sorunları bulunan F.K. (24), babası M.K. ile tartıştıktan sonra evde bulunan bazı eşyaları ateşe verdi.

SİVAS'ta psikolojik sorunları bulunan F.K. (24), babası M.K. ile tartıştıktan sonra evde bulunan bazı eşyaları ateşe verdi. Kendisini de eve kilitleyen ve ikna için gelen kuzenini de rehin alan F.K, polisin uzun süren çabaları sonuç vermeyince içeri girilerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan F.K, babası M.K ile yaşadığı tartışma sonrasında sinir krizi geçirdi. Evde bulunan bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Sakinleşemeyen F.K., aile bireylerinin evden çıkmasının ardından kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri evin önündeki ufak çaplı yangını söndürdü. Evden çıkmayan F.K, camları kırmaya başladı.

İKNA İÇİN EVE GİREN KUZENİNİ REHİN ALDI

F.K.'yı ikna etmek için balkona çıkan halasının oğlu H.K., bir süre sonra eve girdi. İkna etmek için uzun süre çaba sarf eden H.K., dışarıya çıkmak isteyince F.K. elinde bıçak ile engelleyerek rehin aldı. Kuzenini rehin alan F.K.'yı ikna edebilmek için ekipler çaba gösterdi ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, F.K.'yı gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen F.K., ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı

Seyrantepe Mahallesi, İtfaiye, Polis, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı - Son Dakika

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