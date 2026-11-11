Ajda Pekkan\'dan yıllar sonra gelen itiraf! İntihara teşebbüs etmiş

Ajda Pekkan, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla geçmişte yaşadığı zorlu bir dönemi anlattı. 80 yaşındaki sanatçı, babasının evlilik baskısı karşısında intihara teşebbüs ettiğini itiraf etti.

BABASININ EVLİLİK BASKISINI YILLAR SONRA ANLATTI

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan, gençlik yıllarında ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı yıllar sonra anlattı. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Süperstar, babasının kendisini evlenmeye zorladığını ve bu durumun hayatında derin izler bıraktığını söyledi. Henüz genç yaşlarda kendi hayatıyla ilgili kararlar vermek istediğini belirten Pekkan, babasının evlilik konusundaki ısrarıyla karşı karşıya kaldı. Ünlü sanatçı, ailesinden gördüğü baskının kendisini son derece zor bir noktaya sürüklediğini ifade etti.

"BABAM EVLENECEKSİN DEDİĞİNDE İNTİHAR EDİYORDUM"

Ajda Pekkan, babasının evlilik konusundaki baskısının ardından intihara teşebbüs ettiğini açıkladı. Yaşadığı o anları anlatan sanatçı, daha sonra düşüncelerini değiştirerek girişiminden vazgeçtiğini söyledi. Pekkan, gençliğinde yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: “Babam ‘Evleneceksin’ dediğinde tüpü açtım, intihar ediyordum! Sonra kendi kendime düşündüm. ‘Neden onların hayatı için ben intihar ediyorum ki?’ deyip tüpü kapattım. Babam evlenmezsem beni evlatlıktan reddedeceğini söyledi. Ama sonrasında evliliği deneyimledim.”