Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım - Son Dakika
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Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

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Ajda Pekkan\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım
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Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar önce evlat edinmeyi düşündüğünü ancak yoğun çalışma temposu ve üstleneceği sorumluluklar nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini anlatan Pekkan, annelik duygusunu yaşayamadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte hayatına ilişkin samimi bir itirafta bulundu. Ünlü sanatçı, geçmişte evlat edinmeyi düşündüğünü ancak korkuları nedeniyle bu adımı atamadığını anlattı.

SÜPERSTAR'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan, Başarım Sensin Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ünlü sanatçı, konuşması sırasında özel hayatıyla ilgili bugüne kadar pek dile getirmediği duygularını anlattı. Ajda Pekkan, geçmişte çocuk sahibi olma ve evlat edinme konularında yaşadığı kararsızlıktan söz etti. Hayatının farklı dönemlerinde annelik duygusunu düşündüğünü belirten sanatçı, o yıllarda böyle büyük bir sorumluluğu üstlenmekten çekindiğini ifade etti. Pekkan'ın açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntı ise bugün geçmişe baktığında annelik deneyimini yaşamamış olmasından duyduğu pişmanlık oldu.

Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

"ANNELİK ÇOK GÜZEL DEĞİL Mİ? KEŞKE TATSAYDIM"

Etkinlikte annelik konusuna değinen Ajda Pekkan, çocuk sahibi olmanın insan hayatında farklı bir yeri olduğunu düşündüğünü söyledi. Annelik duygusunu empati ve şefkatle ilişkilendiren sanatçı, geçmişte yaşadığı tereddütleri açıkça anlattı. Pekkan, "Annelik hissi çok farklı ve inanılmaz bir duygu; insan o empatiyi ve şefkati birilerine vermek istiyor. Hayatın içinde evlat edinmekten korktum. Bugünkü bakışımla o çocuğu çok güzel yetiştirebilirdim. Ancak yoğun yaşam temposu ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkamayacağımı düşündüm. Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım. Kendi yaşantımın o çocuğu nasıl etkileyeceğinden korktum ve yanlış bir şey yapmaktan çekindim." ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım
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