AJet IATA Üyesi Oldu

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) üye hava yolu şirketleri arasına katıldığını duyurdu.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.