AJet'ten İptal Açıklaması

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan toplam 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
