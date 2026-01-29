AJet'ten Yeni Uçuş Hattı Duyurusu - Son Dakika
Ekonomi

AJet'ten Yeni Uçuş Hattı Duyurusu

29.01.2026 14:29
AJet, Bükreş, Yaş ve Kişinev'e sefer başlatıyor. Biletler satışa sunuldu, ilk seferler 2026'da.

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Romanya'nın başkenti Bükreş, ikinci büyük şehri Yaş ve Moldova'nın başkenti Kişinev'e sefer başlatacağını açıkladı.

34 ülkede 59 noktaya sefer düzenleyen AJet, Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş yurt dışı uçuş ağına yeni destinasyonlar ekliyor. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hatları duyurdu.

Yeni hatları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan AJet CEO'su Kerem Sarp, "Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara'mızın uçuş ağını genişletmek için yaptığımız yatırımlara 2026'da da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Ankara'dan satışa açtığımız Üsküp, Saraybosna ve Tiran'ın ardından yeni hatlarımıza bugün de Romanya'nın başkenti Bükreş'i ekliyoruz. Ankara-Bükreş ile birlikte İstanbul'dan Kişinev ve Yaş'a olmak üzere toplamda 3 yeni hattımızı yolcularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak, başkentimiz Ankara ve İstanbul'dan açtığımız her yeni hatla, yepyeni hikayelere kanatlanmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Romanya'nın başkenti Bükreş'e ilk sefer, 2 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Haftada 3 gün sefer düzenlenecek Ankara- Bükreş hattının biletleri 39 dolardan satışa çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Romanya'nın Yaş kentine ise ilk sefer 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek. Haftada 2 gün yapılacak seferlerin biletleri 39 dolardan satışta. 5 Haziran 2026 itibarıyla ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e haftanın her günü yapılacak seferlerin biletleri 49 dolardan satışa sunuldu.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
