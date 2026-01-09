AJet ve Pegasus İran Uçuşlarını İptal Etti

İRAN'da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle AJet bugün ve yarın yapacakları seferleri iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.