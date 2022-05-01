AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı iftar programında buluştu - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı iftar programında buluştu

01.05.2022 09:29
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı iftar programında buluştu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Sahipata Mahallesi'ndeki Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programında, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de yaptığı hizmetlere değinen Uluçay, şöyle konuştu:

"Bu büyük ve güçlü dava hareketi bugün ayakta ise sizlerle birlikte aynı yolu yürüdüğümüz için ayaktadır. Kol kola, el ele, omuz omuza yürüdüğümüz, safları sık tuttuğumuz için ayaktadır. Bugün kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp, sık olan saflarımızı daha da sıkılaştırma vaktidir. Önümüzde çetin bir yol var. Kenetlenirsek, birlik olursak zor, kolay olur. Bizim tek sevdamız var. O da büyük Türkiye."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşma yaptı.

İftara, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları, önceki dönemlerde görev yapan milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

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Karahisar, AK Parti, Türkiye, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı iftar programında buluştu - Son Dakika


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