AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den Çerçioğlu'na proje eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den Çerçioğlu'na proje eleştirisi

31.03.2022 17:20

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vaat ettiği 130 projenin birçoğunu yerine getirmediğini savundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vaat ettiği 130 projenin birçoğunu yerine getirmediğini savundu.

Özmen, 31 Mart yerel seçimlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Çerçioğlu'nun kentte 13 yıldır belediye başkanlığı yaptığını kaydeden Özmen, şehrin alt yapı sorunlarının devam ettiğini, yeni yerleşim alanlarının açılamaması nedeniyle eski yerleşim yerlerinin mülk sahipleri tarafından yenilendiğini, bu yerlerde nüfusun artmasına rağmen alt yapının aynı kaldığını söyledi.

Orta Mahalle'nin bunun en önemli örneklerinden olduğuna işaret eden Özmen, "Bu eksikliğin sonucu olarak da çarpık yapılaşma, trafik, otopark ve ana arterlerdeki sıkışıklıklar şehrin en büyük problemleri olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2014'ten bugüne kadar otopark ücreti tahsil etmesine rağmen kentte yeterli otopark yapılmadığı için kaldırımların işgal altında olduğunu, yeni otopark yatırımlarının olup olmadığını merak ettiklerini kaydetti.

Çerçioğlu'nun kenti jeotermalle ısıtma vaadinin de bulunduğunu kaydeden Özmen, "Bugün geldiğimiz noktada bunu yapmadığı gibi ilçelerini jeotermal ile ısıtmak isteyen belediyelerimize de engel olmaktadır. Samimiyseniz Sultanhisar'da bir sahanız var buyurun, başlayın." dedi.

Büyükşehir Belediyesince 2014'ten bu yana 130'un üzerinde proje vaat edildiğini, bu projelerin de birçoğunun yerine getirilmediğini aktaran Özmen, "Merkezi hükümetimiz tarafından ilimize yapılan yatırımlar şehrimize değer katarken Büyükşehir Belediyesinin ilimizdeki hizmet noktasındaki acizliği ve eksikliği ne yazık ki Aydın'ın kayıp yılları hanesine yazılmıştır." diye konuştu.

Basın toplantısına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nihat Aktakka ile partililer katıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den Çerçioğlu'na proje eleştirisi
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den Çerçioğlu'na proje eleştirisi
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den Çerçioğlu'na proje eleştirisi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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