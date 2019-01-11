AK Parti Belediye Başkan Aday Adayının Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
42 dakika önce
AK Parti Mucur İlçesi Belediye Başkan aday adayı Ünal Hendeğin ağabeyi evinde ölü bulundu.
AK Parti Mucur
İlçesi Belediye Başkan aday adayı Ünal Hendeğin ağabeyi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Mucur İlçesi Hamidiye
Mahallesinde ikamet eden Yusuf Ziya
Hendek, henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Hendeğin, eşinin torununa bakmaya gittiği ve emekli Başçavuş olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis
, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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