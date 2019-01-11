Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Aday Adayının Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

AK Parti Belediye Başkan Aday Adayının Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

42 dakika önce

AK Parti Mucur İlçesi Belediye Başkan aday adayı Ünal Hendeğin ağabeyi evinde ölü bulundu.

AK Parti Belediye Başkan Aday Adayının Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
AK Parti Mucur İlçesi Belediye Başkan aday adayı Ünal Hendeğin ağabeyi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Mucur İlçesi Hamidiye Mahallesinde ikamet eden Yusuf Ziya Hendek, henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Hendeğin, eşinin torununa bakmaya gittiği ve emekli Başçavuş olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Öztabak, Hamidiye, Mucur, 3. Sayfa
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