CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

CHP 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, kanser hastalığına yenik düşerek 75 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım, milletvekilliği süresince Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamıştı.

13.05.2024 17:37
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CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım, 75 yaşında kanserden yaşamını yitirdi.

ESKİ CHP'Lİ VEKİL KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Hastalığına yenik düşen Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.

CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, "Sarımsakçı Milletvekili" olarak biliniyordu. Yıldırım'ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ercan Durmaz: atasının yanına gitti.... garip 6 13 Yanıtla
    Mustafa gültekin: Darısı başına senin ataların orada :) 6 2

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