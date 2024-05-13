CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım, 75 yaşında kanserden yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Hastalığına yenik düşen Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, "Sarımsakçı Milletvekili" olarak biliniyordu. Yıldırım'ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.
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