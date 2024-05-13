CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

Politika

CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Yıldırım, 75 yaşında kanserden yaşamını yitirdi.

ESKİ CHP'Lİ VEKİL KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Hastalığına yenik düşen Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, "Sarımsakçı Milletvekili" olarak biliniyordu. Yıldırım'ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.