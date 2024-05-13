Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak

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Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın lehine çekilmesiyle mevcut başkan Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Eski başkan Yıldırım, yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olma kararı aldı. Yıldırım, bu akşam saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

13.05.2024 18:06
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran'ın mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesinin ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Yıldırım, adaylık konusunda kararını verdi.

ALİ KOÇ'A RAKİP OLACAK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, aday olma kararı aldı. Öte yandan Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Aziz Yıldırım, bu akşam saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak

KOÇ, ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde aday olacak

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı. Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Fuat Seckin: Ali Koç Başkan olduğu süre içerisinde Fenerbahçe şampiyon olamaz 2 0 Yanıtla
  • Ali Arat: buraya yaziyorum ali koc yine alir. fenere sampiyonluk hayal her zamanki gibi. tek buyuk galatasaray 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de beklenen oldu! Aziz Yıldırım, aday olacak - Son Dakika
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