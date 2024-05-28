Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'İstanbul'un Fethi' programında yaptığı konuşmada, yeni dönemde yeni fetihler gerçekleştireceklerini ve Amerikan dolarının ortadan kaldırılarak İslam dinarına geçileceğini söyledi.

28.05.2024 13:49  Güncelleme: 14:00
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğince Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen " İstanbul'un Fethi" programına katıldı. Mekke'nin, Kudüs'ün,İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan'ın doların yükselişine karşı sunduğu öneri ise büyük dikkat çekti. Ekonomide fetihler gerçekleştireceklerini duyuran Erbakan, "Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah." dedi.

Milli Gençlik Derneğince Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programına katılan Erbakan, fethin yıl dönümünü kutladı. Erbakan, " Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni ve adil bir dünyayı kurarak başta Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşuna vesile olacağımızı buradan bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

Ayasofya'nın bu tarihi fethin çağlar aşan sembolü olduğuna değinen Erbakan, "Ayasofya, merhum Erbakan hocamızın yıllar boyunca ifade ettiği gibi Hakk'ın batıla galebe çalmasının, Hakk'ın batıla üstün gelmesinin en önemli sembollerindendir. Ayasofya'nın Sultan Fatih tarafından kiliseden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, fethin insanlık tarihine vurulmuş mührüdür." diye konuştu.

"TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN KURTULUŞUNA VESİLE OLACAĞIZ"

Erbakan, Ayasofya Camisi'nin, İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve öyle kalacağının en önemli sembolü ve göstergesi olduğunu, bunun doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmet Han tarafından vakıf senediyle teminat altına alındığına işaret etti.

Milli Görüşçüler olarak, Ayasofya Camisi'nde kılınacak bir cuma namazının arkasından İslam Birliği'nin kurulduğunu ilan etme hedeflerini yinelediklerini vurgulayan Erbakan, "Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni ve adil bir dünyayı kurarak başta Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşuna vesile olacağımızı buradan bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.

"AMERİKAN DOLARI ORTADAN KALDIRILACAK, İSLAM DİNARINA GEÇİLECEK"

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek. Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah."

Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan da katılımcıları selamlayarak İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı. "Fetih" ve "Gazze" sinevizyonlarının gösterildiği etkinlikte, sanatçı Ammar Acarlıoğlu ezgilerini seslendirdi.

Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek

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Son Dakika Ekonomi Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cem Kaya: saçmalık 35 18 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İnş Başkanım 18 28 Yanıtla
  • Osman Turan: sende haklısın dini şimdiye kadar her türlü kullandılar bir bu kalmıştı onu da sen akıl ettin tebrikler baskanm ?? 19 11 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Lira neden olmuyor,dinar dahami mübarek 21 0
  • İSMAİL DEMİR: türk lirasini değerlendirsek olmazmi 22 1 Yanıtla
  • Ender seker: Hadi buyur 12 2 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Siyasal islamda bugün. 9 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Kusura bakma Fatih hocam ama üstün açık kalmış sanırım. Tüm dünya banka sistemi adamların elinde hangi bankaya hangi ülkeye bu para birimini kabul ettireceğiz? Ettirebilirsin elbet fakat tam bağımsız ve çok güçlü olmadığın sürece bu bir hayal ürünü diye düşünüyorum. 11 1 Yanıtla
  • DİPLOMALI BEKÇİ: Amerikan dolarını biz mi basıyoruz ki kaldıracağız. 6 2 Yanıtla
  • YoH null: hic bir katkısı olmaz yani zaman kaybı 7 0 Yanıtla
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