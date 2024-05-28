Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı

Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı

Son dönemde ülke genelinde iflas eden ya da konkordato ilan eden şirketler arasına, Bursa'nın İnegöl ilçesinden iki şirket daha katıldı. My Home Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflası resmen duyurulurken Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için geçici konkordato ilan edildi.

28.05.2024 14:25
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Günden güne artan ekonomik krizle milyonlarca kişi geçim sıkıntısı yaşıyor. Asgari ücretin ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalması büyük maddi sıkıntıları beraberinde getirirken Türkiye genelinde iflas eden firmaların sayısı da her geçen gün artıyor. İflas kuyruğuna Bursa'nın İnegöl ilçesinden iki şirket daha katıldı. My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verilirken, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için geçici konkordato ilan edildi.

ÖNCE KONKORDATO İLAN EDEN MY HOME ŞİMDİ DE İFLASINI AÇIKLADI

İflas kararının duyurulmasının ardından İnegöl İcra Dairesi, basit tasfiyede alacaklılara davet ilanı gönderdi. Şirketin iflası nedeni ile gelir gider kalemlerinde çıkabilecek sorunların önüne geçmek amacı ile alacaklılar için ilan çıkartıldı. Mal ve hakların belirlenmesi için tutulan defterle paylaşımın basit şekilde yapılması talep edilerek alacaklıların bildirimde bulunmaları istendi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilanda My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin vergi numarası verildi, 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile firmanın iflasının kesinleştiği belirtildi.

İlanda "Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği" ifadelerine yer verildi.

30 YILLIK FİRMAYA KONKORDATO

Bursa'nın mobilya üssü İnegöl'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti.

Faaliyetlerine 1993 yılında başlayan ve 30 ülkeye ihracaat yapan Enis Mobilya, borçları nedeniyle iflas anlaşması (konkordato) için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Şirketin mali durumunu inceleyen mahkeme, 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Mali konularda uzman Engin Dinçeli geçici mühlet içinde görev yapmak üzere firmaya konkordato komiseri olarak atandı. Firma hakkında 23 Mayıs tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacağı da bildirildi.

İnegöl, Bursa, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abuzer Kadayıf: Emlakçılar da iflasa sürüklense köyüne dönse komisyonculuk diye hava parası kazanan bir meslek olmasa 23 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Yazık Güzel Ülkem Ne hallere düştü bir bir batıyorlar kimileri 50 yıllık şirketler bile batıyor 14 2 Yanıtla

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