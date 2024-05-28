Bakanlık, Deniz Akkaya\'nın kızını koruma altına aldı

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Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefonunu aldığı için 16 yaşındaki kızı tarafından şiddete maruz kaldığını ve 1,5 saat kendisini balkona kilitlediğini söyledi. Olayın ardından devreye giren bakanlık, yapılan incelemenin ardından çocuğu korumaya aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akkaya'nın kızını için gerekli psikolojik desteği vermeye başla.

AKKAYA: KIZIMI KENDİM YOLLADIM, BURNU SÜRTSÜN

Kızının devlet korunmasına alınmasının ardından X hesabından video yayınlayan Deniz Akkaya "Polisi aramak zorunda kaldım, 1 saat 45 dakika balkonda mücadele verdim. Salak salak yorumlar yapmayın. Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Buru sürtsün diye. Kendinize gelin" dedi.

"KIZIM BANA SALDIRDI, BALKONA KİLİTLEDİ"

Kızıyla yaşadığı olayı X hesabından anlatan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım."

"ERGENLİĞİNİN ARKASINA SAKLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

"Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi birde beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!"

"ANNELİĞİMİ SORGULARSANIZ AKLINIZI ALIRIM"

Paylaşımların ardından anneliğinin sorgulandığını ve olayın karakolda bittiğini söyleyen Akkaya, "Haddinizi bileceksiniz. Benim sayfama anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Aklınızı alırım. Her türlü aklınızı alırım. Kanunlu, kanunsuz. Benim canımı sıkmayın. Benim kızım, korkunç bir adamdan. Bu ülkede ilk para aklayanlardan biri, kötülükte sınır tanımayan biri. Ben kızımı Türkiye'nin en iyi okullarında okuttum. Anneliğime laf edenin alnını karışlarım" ifadelerini kullandı.