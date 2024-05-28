İspanya\'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

Dünya

İspanya, İrlanda ve Norveç, bugün itibarıyla Filistin'i devlet olarak tanıdı. Üç Avrupa ülkesi, Filistin'i devlet olarak tanıyarak büyük bir adım atmış oldu. Ülkelerin attığı bu önemli adımın amacı ise "İsrail ve İsrail'i destekleyen ülkeler üzerinde baskıyı artırmak" olarak değerlendiriliyor.

"RESMEN TANIYORUZ" DİYEREK İSRAİL'E MEYDAN OKUDULAR

İrlanda hükümeti, Filistin devletini resmen tanıdığını belirterek, planı kınayan İsrail'e de meydan okudu. Hükümet tanımayı bu sabah kabine toplantısında onayladı. Açıklamada, "Hükümet, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyor ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ediyor" ifadeleri yer aldı.

İRLANDA FİLİSTİN'E BÜYÜKELÇİ ATIYOR

İrlandalı yetkililer, tam diplomatik ilişkilerin kurulması için Filistin'e büyükelçi atanacağını da duyurdu.

"NORVEÇ- FİLİSTİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI"

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "Özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARINDAN BİRİ"

İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "Yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN'İ TANIDIKLARINI DOĞRULAYAN BELGEYİ SUNDULAR

Norveç'ten yapılan açıklamada da "Filistin'in devlet olarak tanınması kararı, Anayasa'nın 28. maddesi uyarınca Danıştay'da Kral'ın onayını gerektiren önemli bir konu olarak değerlendiriliyor. 24 Mayıs Cuma günü Kraliyet Kararnamesi'nin kabul edilmesinin ardından, Filistin, sözlü notla tanıma konusunda resmi olarak bilgilendirilecek. Norveç'in Filistin'i devlet olarak resmen tanıması 28 Mayıs 2024 Salı günü yürürlüğe girecek" denildi.