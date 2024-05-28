Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak - Son Dakika
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Spor

Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak

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A Milli Voleybol Takımı oyuncularının ABD yolculuğunda ekonomi sınıfı ile uçmaları sonrası yaşanan tartışmalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan yanıt geldi. Bakan Uraloğlu, milli takımın dönüş yolculuğunu business class olarak organize etmeye çalıştıklarını söyledi.

28.05.2024 15:34
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'deki turnuvaya THY'nin tarifeli uçağında ekonomik sınıfta gitmesi tartışmalara neden olmuştu. Filenin Sultanları sosyal medya üzerinden adeta duruma isyan ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"DÖNÜŞLERİ BUSINESS OLACAK"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

"BİZE 10 GÜN ÖNCEDEN HABER VERDİLER"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştuğunu söyleyen bakan, "Kendisi bana şunu söyledi; 'Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik" dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yaşanan duruma tepki gösteren milli sporcular, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adeta isyan etmişti. Bir anda uçak krizi gündeme otururken, açıklamalar da peş peşe gelmişti. Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları, Milli Takım, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • jackal insomnia: ne büyük bir dram ne büyük bir acı çözüme kavuştu nefret ettim şu oyunculardan sürekli saçma sapan gündem olup huzursuz ediyorlar 29 27 Yanıtla
    Ahmet null: milli meselelerde gündem olmasi gerekiyordu. her ayrıntıya dikkat etmek zorundalar. oyle sallapati is olmaz. milli meseledir bu. herseyi sallamayin artik, deger verin Biraz değer 1 1
  • Osmanlı torunu: Economide uçunca ne okuyor, daha o geç geliyorlar 22 34 Yanıtla
    EMİR OYUNDA null: hiç uçağa binmedin mi? 1.75 boyla ben zor rahat ediyorum, onlar 2 metre ve THY karşılıyor, ne gerek var uzatmaya. en azından başarılılar, futbol takımımız ne yaptılar da özel uçakla gidiyor? 11 1
  • Yisteks Tekstil: Yazıklar olsun başka dersi yok sanki ülkenin 21 27 Yanıtla
    Ahmet null: baska dertleri de cozmek icin ugrasmaliyiz. sorunları silerek degil cozum üreterek ilerlemeliyiz 1 1
  • ADEM CUREBAL: Yazıklar olsun sana bakanım hani turkıye ekonomik olarak emekli maaşı ne kadar olacaktır 9 12 Yanıtla
  • Omer Kutlu: Sporun hangi branşı olursa olsun (futbo, voleybol vb.), ayrıcalık tanınmamalı, tüm sporcuların bilet alacak parası var madem milli duygu ve hassasiyetleri kendi ceplerinden vermeli ve şu durumu hiç sorun etmemeliydi. 9 11 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel: Yazıklar olsun, hani tasarruf, ilk olayda hemen yelkenleri indirim, kimin parasını kime veriyorsunuz , 4 12 Yanıtla
  • Kemsl: ülkenin yüzü olma derdin de değil ki, kendi cinsiyetsizligini voleybol takım başarısının önüne çıkarmaya çalışıyor. sanki çok merak ediyoruz nerden aldığını..... 10 4 Yanıtla
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