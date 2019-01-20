AK Parti Çermik İlçe Başkanı İstifa Etti
53 dakika önce
DİYARBAKIR'da AK Parti Çermik İlçe Başkanı Sehit Kaya, görevinden ve partiden istifa etti.
DİYARBAKIR'da AK Parti Çermik
İlçe Başkanı Sehit Kaya, görevinden ve partiden istifa etti.
Çermik AK Parti İlçe Teşkilatı kurucuları arasında bulunan ve 2016 yılından beri ilçe başkanlığı görevini yürüten Sehit Kaya, görevinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'den siyaset yapma imkanı kalmadığı iddiasıyla istifa ettiğini söyleyen Kaya, "31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday adaylık sürecinde gelişen olay ve bununla beraber gerek yerelde, gerekse de Diyarbakır
'daki AK Parti siyasi temsilcilerinin meydana getirdiği bu tahribatı göz önüne aldığımız zaman ben ve arkadaşlarımın yerelde AK Parti'de siyaset yapma imkanımızın kalmadığını görüyorum. Gerek Çermik'teki siyasiler, gerekse de Diyarbakır'daki siyasi temsilcileri bize reva gördüğü bu muameleyi kabul etmemiz mümkün değil. Yaşanan bu süreci Çermik halkı en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
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