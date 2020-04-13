AK Parti'den görev yapan polislere aşure ikramı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. yıl dönümü vesilesiyle Afyonkarahisar'da görev yapan polis memurlarına aşure dağıttı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan aşureleri kentte polis noktalarında görev yapan emniyet mensuplarına dağıttı.

Kadın Kolları Başkanı Ferda Özaydın Ertürk ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan'ın katılımları ile gerçekleşen ziyaretlerde, şehir merkezindeki tüm noktalar ziyaret edildi.

Sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilirken emniyet mensupları da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Sezen, polis teşkilatının 175 yaşına girdiğini söyledi.

Polis teşkilatının neredeyse iki asra yakın süredir bu aziz millete hizmet vererek güvenin ve huzurun teminatı haline geldiğini kaydeden Sezen, şöyle devam etti:

"Çelik gibi bir iradeye sahip olan teşkilatımız 175 yıldır devletinin emrinde, milletinin de hizmetindedir. Bizler de bu zorlu süreçte aziz milletimizin her isteğini kapısına kadar ulaştıran ve her türlü görevi başarı ile yerine getiren polislerimizin yanlarında olalım ve ağızlarını tatlandıralım istedik."