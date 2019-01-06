AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Denizli
'de partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı'nda katılarak ilçe belediye başkanlarını ilan etti.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Pamukkale
Belediye Başkan Adayı Avni Örki olurken, 5 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Merkezefendi
Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
ile birlikte 10 ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Çal
ve Buldan
olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP
'nin adayını destekleyecek.
Buldan'da MHP'li Mustafa Şevik ve Çal'da Fethi Akcan
Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AK Parti 5 ilçe belediye başkan adayını değiştirerek Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin
'in yerine Avni Örki'yi, Serinhisar
Belediye Başkanı Mehmet Kobaş
'ın yerine Şeref Turan'ı, Çardak
Belediye Başkanı Mahmut Öztürk
'ün yerine Hüsnü Yılmaz
, Tavas
Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol
'un yerine Hüseyin İnamlık ile Çivril
Belediye Başkanı Gürcan Güven
yerine ise Niyazi Vural'ı aday gösterdi.
AK Parti'nin Denizli'deki ilçe belediye başkan adayları
şöyle: Acıpayam
: Hulisi Şevkan Babadağ
: Salim Demirezen Baklan
: Yusuf Gülsever Bekilli
: Mustafa Çoban Beyağaç
: Mustafa Akçay
Bozkurt: Hamdi Cin Çameli
: Cengiz Arslan
Çardak: Hüsnü Yılmaz
Çivril: Niyazi Vural
Güney: Halil Ayhan Honaz
: Turgut Devecioğlu Kale
: Mehmet Salih
Sağnıç Sarayköy
: Ahmet Necati Özbaş
Serinhisar: Şeref Turhan
Tavas: Hüseyin İnamlık
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu
Pamukkale: Avni Örki