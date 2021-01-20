AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi

20.01.2021 18:17
AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanlığına yeniden Belgin İba seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığına yeniden Belgin İba seçildi.

AK Parti Edirne 7. Olağan Kongresi Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongrede divan başkanlığına AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, başkan yardımcılığına İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, katip üyeliklere Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve AK Parti İl Başkan Yardımcılarından Rasim Özgün seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Mimar Sinan Spor Salonundaki kongrede, kongrelerin AK Parti'nin "düğünü" olduğunu söyledi.

Kongreleri yenilenme süreci olarak değerlendiren Aksal, "Bizde makamlar ve mevkiler gelip geçer. Esas olan davadır, esas olan bu millete hizmettir." dedi.

AK Parti iktidarının her alanda Türkiye'ye pek çok hizmet yaptığını sıralayan Aksal, Edirne'deki yatırımları da anlattı.

"AK Parti hizmettir, ülkemizin kalkınmasıdır"

İl Başkanı İba, selamlama konuşmasında, AK Parti'nin Türkiye'ye büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

AK Parti kadroları dava ahlakıyla hareket ettiğini belirten İba, "Tüm hedeflerimize ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz. AK Parti hizmettir, ülkemizin kalkınmasıdır. AK Parti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyetler yolunun günümüzdeki takipçisidir." dedi.

AK Parti'nin Türkiye'ye ve millete hizmet için çalıştığını dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Bu hizmet yolculuğunda, görevi devraldığımız günden itibaren milletimizin gönül rızasını kazanmak için çalışmalarımıza başladık. Edirnemiz sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerle bir dünya şehridir. Bu aziz şehrin kıymetini bilen yöneticiler olarak ona layık olma çabası içerisindeyiz.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 18 yılda nice başarılara birlikte imza attık. Tüm bunları birbirimize inandığımız ve güvendiğimiz için yaptık. Biz birlikte güçlüyüz, bizim birbirimize ihtiyacımız var. Tüm teşkilatlarımızla gece gündüz demeden çalışmamız lazım. Teşkilatlarımıza çok görev düşüyor. El ele gönül gönüle millete olan borcumuzu birlikte ödeyelim."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği İba, "Kıymetli Cumhurbaşkanım serhat şehrimiz Edirnemiz'den tüm teşkilatımız adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmak, Edirnemiz'e AK Parti belediyeciliğini getirmek için çok çalışıyoruz ve gönülden gayret ediyoruz efendim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile seçime gidildi.

Kongrede 466 delege oy kullandı. 460 oy alan Belgin İba yeniden partisinin il başkanı seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika


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