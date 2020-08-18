AK Parti Edirne İl Başkanı İba Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Tunca Nehri'ndeki su yetersizliğini gidermek için devletin tüm ilgili birimlerinin seferber olduğunu bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, nehirde oluşan kum adacıklarının temizlenerek, Edirne'deki çiftçiler ve özellikle çeltik üreticilerinin hasretle beklediği suya kavuştuğu belirtildi.

Kış ayının kurak geçmesi ve yazın yağmurların yetersiz kalması ile nehir debisinin düşmesi sonucunda kum adacıkları oluştuğunu aktarılan açıklamada, "Oluşan kum adacıkları çiftçilerin beklediği suyun önüne set çekiyordu. Bölgedeki su problemini gidermek amacıyla AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın yaptığı girişimler çiftçilerin yüzünü güldürdü." ifadeleri kullanıldı.

-"Adacıklar temizlendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, suyun akmasına engel oluşturan nehirdeki kum adacıklarının DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince temizlendiğini belirtti.

Bölge çiftçilerinin tarlalarını sulama imkanı sunulduğu için mutlu olduğunu aktaran, İba şunları kaydetti:

"Yaşanan kuraklık sonucu Tunca Nehri'ndeki su yetersizliğini gidermek için devletin tüm ilgili birimleri seferber oldu. AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal ile yaptığımız ziyaretlerde çiftçilerimizden aldığımız talepler doğrultusunda öncelikli su sorununu gidermek adına aldığımız talepleri ilettik. Yapılan çalışmaları takip etmek ve bilgi almak amacıyla DSİ 11. Bölge Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman Bakanımız ile sürekli iletişim halindeyiz.

Yaşadığımız kuraklık sonucunda nehrimizin debisinin yetersiz kalması ile 15 bin dekar çeltik alanımızı suya kavuşturulması adına Devlet Su İşleri ekiplerimiz nehirde oluşan kum adacıklarını iş makineleri ile temizleyerek su akışını hızlandırmıştır. Ayrıca suyun pompalara rahat girebilmesi için kılavuz kanallar açılmıştır. Bunun sonucunda Tunca Nehrimizin civarındaki çeltik üreticilerimiz suya kavuşmuştur."