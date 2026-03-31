AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama

31.03.2026 18:18
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik başlatılan "zimmet" soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz” dedi.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin bir açıklamada bulundu.

“HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAZ”

Şankazan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında kamu kaynaklarının kullanımı konusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu hakkının korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Sürecin hukuki zeminde ilerlediğini vurgulayan Şankazan, “Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Eğer ortada bir usulsüzlük varsa, bunun hukuk önünde hesabının sorulması en doğal ve gerekli süreçtir” ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti teşkilatı olarak kamu kaynaklarını korumayı ve adaletin yanında durmayı sürdüreceklerini kaydeden Şankazan, sözlerine şöyle devam etti: "Kamu kaynaklarının kullanımı noktasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu hakkının korunması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda yürütülen her türlü inceleme ve soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade etmek isteriz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Eğer ortada bir usulsüzlük varsa, bunun hukuk önünde hesabının sorulması en doğal ve gerekli süreçtir. Bizler AK Parti teşkilatı olarak; milletimizin emanetine sahip çıkma, kamu kaynaklarını koruma ve her şartta adaletin yanında durma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Etimesgutlu hemşehrilerimizin menfaati doğrultusunda, Süreci tüm yönleriyle takip etmeye devam edeceğiz."

Şankazan'ın açıklaması şu şekilde;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    PARSEL.PARSEL I TUM SURECIYLE TAKIP ETTIN MI 1 0 Yanıtla
  • 272727 272727:
    Aman ha.. Senin takip etmen çok önemli.. ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
