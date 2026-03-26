Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

26.03.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti’nin genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı düzenlemeyle 18-25 yaş arası gençlerin istihdamında 6 aya kadar ücret ve prim desteği sağlanması planlanırken, yaklaşık 5 milyon gencin eğitim ve iş hayatına kazandırılması hedefleniyor.

AK Parti, genç işsizlikle mücadele kapsamında milyonları ilgilendiren yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ocak ayında duyurduğu “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan teklifin son aşamaya geldiği öğrenildi.

3 MİLYONDAN FAZLA GENCE İŞ KAPISI

NTV'de yer alan habere göre düzenleme ile 3 yıl içinde 3 milyondan fazla gencin iş hayatına kazandırılması hedeflenirken, özellikle 18-25 yaş arası gençlerin doğrudan istihdama katılması amaçlanıyor. Yaklaşık 5 milyon genci kapsayan çalışmada, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin üretim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARINA ALINACAKLAR

Yeni model “eğitim ve istihdam” odaklı olacak. Buna göre gençler önce yeteneklerine uygun eğitim programlarına alınacak, ardından iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilecek. Yazılım, veri analizi ve dijital pazarlama gibi alanlar öncelikli olacak.

İŞVERENLERE DESTEK GELİYOR

Teklif kapsamında işverenlere de önemli destekler sağlanacak. 18-25 yaş arası gençlerin işe alınması halinde, İşsizlik Fonu’ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği verilecek. Destek, kişi başına asgari ücrete kadar maaş ve primlerin tamamını kapsayacak şekilde en fazla 6 ay süreyle uygulanacak.

TOPLANTILAR SIKLAŞTI

Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR bürokratları ve milletvekilleri arasında kapsamlı toplantılar gerçekleştirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:33:56. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.